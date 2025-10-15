DEM Partili Pervin Buldan tepki çeken sözlerinden geri adım attı

DEM Partili Buldan, medyaya müdahale çağrısı yaptığı yorumlarına sebep olan konuşmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Buldan, "Çok ama çok üzgünüm. Söylediğim sözler bağlamından kopartıldı. Eleştirilere açığım ama lince karşıyım çok yanlış. Ben dilimizi barış diline çevirmek isterim dedim, bağlamından kopartıldı.Ben basın özgürlüğü için çok çalıştım. Basının asla susturulmasını istemem, ister miyim? Basın susturulsun demem. Barış dilini inşa edelim çağrısında bulunmak istiyorum, medyanın susmasını asla istemiyorum, lütfen barışı büyütelim. Herkes şöyle konuşsun, böyle konuşsun demem..." ifadelerini kullandı.

BULDAN NE DEMİŞTİ?

Buldan, çözüm sürecinin Türkiye'nin tamamını ilgilendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hala birçok kanalın ve yorumcunun geçmişteki düşmanca dili sürdürdüğünü ve bu çevrelerin derdinin çözüm ve barış olmadığını, hamaset ve düşmanlık olduğunu açıkça ifade etti. Bazı yorumcuların, habercilerin, kanalların sürecin aleyhine yorumlar, ifadeler kullanması bizim çözeceğimiz bir sorun değil. Çünkü baktığımızda bugün medya da hükümetin elinde. Her gücü olan, yaşamın her alanına hakim olan bir iktidardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunları iyileştirmek, ortadan kaldırmak yine iktidarın görevi. Ama bu konuda da bir ilerleme kaydedilmediğini de belirtmek istiyorum."