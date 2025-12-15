DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

Dem Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oturum sırasında ilginç bir harekete imza attı.

TBMM GENEL KURULU'NDA AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Bartın, Meclis Genel Kurulu salonundaki sandalyesinde otururken ayakkabılarını çıkardı. Milletvekilinin, ayakkabısız bir şekilde Genel Kurul çalışmalarını izlemeye devam ettiği anlar, dikkat çekti. Bu alışılmadık durum, Meclis koridorlarında ve sosyal medyada kısa süreli bir konuşma konusu oldu.