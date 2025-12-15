Haberler

DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı
Güncelleme:
DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Meclis Genel Kurulu'nda sandalyesinde otururken ayakkabılarını çıkardı. Bartın'ın ayakkabısız Genel Kurul çalışmalarını izlediği anlar dikkat çekti.

  • DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, TBMM Genel Kurulu oturumu sırasında ayakkabılarını çıkardı.
  • Öznur Bartın, ayakkabısız şekilde Genel Kurul çalışmalarını izlemeye devam etti.
  • Bu durum, Meclis koridorlarında ve sosyal medyada kısa süreli bir konuşma konusu oldu.

Dem Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oturum sırasında ilginç bir harekete imza attı.

TBMM GENEL KURULU'NDA AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Bartın, Meclis Genel Kurulu salonundaki sandalyesinde otururken ayakkabılarını çıkardı. Milletvekilinin, ayakkabısız bir şekilde Genel Kurul çalışmalarını izlemeye devam ettiği anlar, dikkat çekti. Bu alışılmadık durum, Meclis koridorlarında ve sosyal medyada kısa süreli bir konuşma konusu oldu.

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Bunu haber yapacağına sonsuz eğitim veren sözde öğretmenleri haber yap

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

YORUM YAPILACAK BİR HABER DEĞİLDE YORUM BÖLÜMÜ BOŞ KALMASIN DİYE YORUM YAPAYIM DEDİM BİR GÜNDE DEM PARTİLİ BİRŞNİN KIÇINDA SİNEKLER VARDI O DA HABERDİ NE HABERDİ DİMİ ARTIK BU HABERLER MİDEMŞZŞ KABARTIYOR

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

