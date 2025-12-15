DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı
DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Meclis Genel Kurulu'nda sandalyesinde otururken ayakkabılarını çıkardı. Bartın'ın ayakkabısız Genel Kurul çalışmalarını izlediği anlar dikkat çekti.
- DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, TBMM Genel Kurulu oturumu sırasında ayakkabılarını çıkardı.
- Öznur Bartın, ayakkabısız şekilde Genel Kurul çalışmalarını izlemeye devam etti.
- Bu durum, Meclis koridorlarında ve sosyal medyada kısa süreli bir konuşma konusu oldu.
Dem Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oturum sırasında ilginç bir harekete imza attı.
TBMM GENEL KURULU'NDA AYAKKABILARINI ÇIKARDI
Bartın, Meclis Genel Kurulu salonundaki sandalyesinde otururken ayakkabılarını çıkardı. Milletvekilinin, ayakkabısız bir şekilde Genel Kurul çalışmalarını izlemeye devam ettiği anlar, dikkat çekti. Bu alışılmadık durum, Meclis koridorlarında ve sosyal medyada kısa süreli bir konuşma konusu oldu.