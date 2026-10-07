Haberler

DEM Partili Koçyiğit, çözüm sürecinde toplumun elle tutulur adım beklediğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Koçyiğit ve Temelli, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, çözüm sürecinde toplumun gözle görülür, elle tutulur adımlar beklediğini, bunların olmamasının güvensizliği derinleştirdiğini söyledi.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Çözüm sürecinden beklentiler açısından toplum gözle görülür, elle tutulur adımlar bekliyor. Bunların olmaması da ciddi bir çelişki yaratıyor, güvensizliği derinleştiriyor." dedi.

Dem Parti Grup Başkanvekilleri Koçyiğit ve Sezai Temelli, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın PKK'nın silah bırakma sürecine yönelik verdiği "27 Kasım" tarihini sorması üzerine Koçyiğit, "Kesin bir takvim vermek şu aşamada mümkün değil. 'Şu gün gelinecek, bu gün gelinecek' diyebileceğimiz bir takvim ne yazık ki bizim elimizde de yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kurulların işleyişine dair heyetlerinin görüş alışverişinde bulunduğunu ifade eden Koçyiğit, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de Meclis'te kurulacak izleme komisyonuna dair değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarına ilişkin bir soru üzerine Koçyiğit, "Biz bunun değişmesi gerektiğini söylüyoruz ama. Bu süreci yürütmesi açısından koşullarının değişmesi gerekiyor. Bu sürecin bir ihtiyacı aynı zamanda, gerekliliği. Burada konfor tartışması yapmıyoruz, kişiye has bir tartışma yürütmüyoruz." yanıtını verdi.

"Bunu aşmamız lazım"

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli ise siyasetin "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz bölge" kavramından çıkması gerektiğini kaydederek, "Barış, müzakere süreci içindeyiz. Yeni bir siyaseti inşa etmeye çalışıyoruz hep birlikte. Geçmişin kodlarıyla geleceği şekillendirmek mümkün değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu süreç önemli bir süreç, bu süreci ilerletmek en büyük çabamız olmalı." diye konuştu.

Meclis'te kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un bir ilk adım yasası olduğunu ifade eden Temelli, "Bu yasanın yoluna devam edebilmesi için her şeyden önce MGK vesayetinden kurtulmalıdır. İlk defa bir yasanın üzerinde bir kurumun vesayeti vardır. MGK vesayetine bağlanmış bir yasayla karşı karşıyayız. Bunu aşmamız lazım. Meclis'in siyasi inisiyatifini güçlü bir şekilde almasından geçiyor." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "TBMM'de uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır." açıklaması hatırlatılarak tavırlarının sorulması üzerine Temelli, gündemlerinde seçim tartışmasının olmadığını belirtti.

Temelli, başka bir soru üzerine, toplumun bir an önce bu sürecin nihayete ermesini istediğini belirtti. İktidarın sürece dair performansını beğenmenin mümkün olmadığını aktaran Temelli, "MGK toplantısı yapıldı, büyük önem atfedilmişti, toplumun büyük kesimi bu toplantıyı bekliyordu ama Türkiye'de hiçbir şey değişmemiş gibi bir MGK raporu yayımlandı. '27 Kasım'da bir daha toplanacağız' denildi. Toplum bu meseleye baktığında bir sünme görüyor. 2 aylık bir sünmeyle daha karşı karşıya. Toplum buna karşı tahammülsüz." değerlendirmesinde bulundu.

Koçyiğit ise toplumda sürece dair bir güvensizlik olduğunu savundu. Toplumda herkesin bu süreci desteklediğini dile getiren Koçyiğit, "Toplum gözle görülür, elle tutulur adımlar bekliyor. Bunların olmaması da ciddi bir çelişki yaratıyor, güvensizliği derinleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki

Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Çıplak halde markete girip 'Bomba' diye bağırdı! Genç mühendis otomobilin altında yakalandı

Çıplak halde markete daldı, tek kelime edip müşterilere saldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a 'Abla' dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu

Bülent Ersoy'a "Abla" dedi, ünlü sanatçının cevabı olay oldu
Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti

Denizden hazine çıktı! Hemen oraya koştu
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü

Art arda paylaşılan fotoğraflar tedirgin etti! Gerçek bambaşka çıktı
Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti

Damat gelin almaya yanlış eve gitti! Düğün günü olanlar oldu
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında