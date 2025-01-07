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DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretlerini değerlendiren Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti

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İmralı'da Abdullah Öcalan'ı 28 Aralık'ta ziyaret ettikten sonra siyasi partilerle görüşme turuna çıkan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen partilere ziyaretleri bugün tamamlandı. Ahmet Türk, görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek, "Barışa ihtiyaç olduğu herkes tarafından görülen ve kabul edilen ziyaretler oldu" dedi.

28 Aralık'ta İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret ettikten sonra siyasi partilerle görüşme turuna çıkan ve ilk olarak 2 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret eden DEM Parti heyeti, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretlerini değerlendiren Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti

DEM PARTİ HEYETİNİN GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

Heyet; 6 Ocak'ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den oluşan heyeti TBMM'de ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı da parti genel merkezinde ziyaret etti. DEM Partili heyetin ziyaretleri, bugün ise TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile devam etti. Ziyaretlerde Abdullah Öcalan'ın mesajlarını paylaşan heyet, yeni sürece destek istedi. Bugünkü ziyaretlerle DEM Parti heyetinin TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen partilerle görüşmeleri tamamlanmış oldu.

DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretlerini değerlendiren Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti

AHMET TÜRK: GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Heyette yer alan isimlerden Ahmet Türk, süreci değerlendirdi. Türk, "Görüşmeler olumlu geçti. Barışa ihtiyaç olduğu herkes tarafından görülen ve kabul edilen ziyaretler oldu" ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretlerini değerlendiren Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti

DEM PARTİ İTTİFAKLARIYLA GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Öte yandan, DEM Partili kaynaklar, siyasi partilerle yoğun görüşme trafiğinin ardından yarın iç değerlendirmelerde bulunulacağını belirtti. DEM Parti'nin ittifakı partiler ve bileşenleriyle görüşmelerin süreceğini aktaran kaynaklar, Edirne'de cezaevinde Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın ziyaret edileceğini, ziyaret tarihin de kısa süre içinde açıklanacağını bildirdi. Yeni süreçle ilgili DEM Parti tarafından oluşturulacak heyetlerin sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etmesinin planlandığı öğrenildi.

DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretlerini değerlendiren Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhasan durmuş:

ah Kılıçdaroğlu kiymetini bilemedik

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