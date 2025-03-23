DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Dem Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. BBC Türkçe'ye konuşan DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, İmamoğlu'nun tutuklanmasının PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma" çağrısına sabotaj olduğunu savundu.

DEM PARTİLİ BEŞTAŞ: İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI, ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA SABOTAJ

Beştaş şunları söyledi: "Kendi adıma şunu söylemek isterim ki bu adımlar birer sabotaj; görüşmelere, diyaloğa, sayın Öcalan'ın 27 Şubat çağrısına bir sabotaj ve biz bu sabotajları boşa çıkarmak için çalışıyoruz, çözüm için çalışıyoruz. Bu tutuklama kararını da kesinlikle kabul edilemez buluyoruz.

Bu tepkileri değerlendirme ihtiyacı bile bulmuyorum çünkü basına ve kamuoyuna yansıyan haberlerden bile bizim nerede durduğumuz çok bellidir. Biliyoruz ki Kürtler en çok ötekileştirilen, vurulan kesim olageldi. Kimse Kürt toplumunun demokrasi ve barış mücadelesini sorgulamasın, böyle bir hakları yoktur. Tutuklama gerekçesinde kaçma ve delilleri karartma şüphesi gösteriliyor. Bunun karşılığı olmadığını hepimiz biliyoruz, bunu yazanlar da biliyor.

"TÜM BUNLARI ÖNCEDEN PLANLADIĞINI GÖSTERİYOR"

Diplomanın iptal edilmesi, Nevruz sürecinde gözaltına alınıp, CHP'nin sandıkları kurduğu 23 Mart'ta tutuklanması oldukça manidar ve tüm bunların önceden planlandığını gösteriyor. Tarihler ve dönemeçler siyasi bir mühendislik olarak karşımıza çıkıyor. Nevruz'da milyonlarca Kürt ve Ortadoğu halkları barış talebini ve umudunu yükseltirken böyle bir uygulama demokrasi inancına zarar vermiştir. Kürt halkı açısından da kafalardaki soruları artırıyor."

Beştaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." açıklamasıyla ilgili de konuştu. Beştaş, Yavaş'ın konuşması hakkındaki suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.