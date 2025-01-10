DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki eş başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile bazı meclis üyeleri gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gerçekleşen ev baskınlarının ardından belediye binası polisler tarafından ablukaya alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Meclis Üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da bulunuyor. Gözaltı işlemleri sırasında belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

"MERSİN'İN HUZURU YİNE KAYYIMLA BOZULMAYA ÇALIŞILIYOR"

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltıları "siyasi kumpas" olarak nitelendirerek şunları söyledi; "Akdeniz Belediye Eşbaşkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Meclis üyelerimiz siyasi kumpasla gözaltına alındı. Mersin'in huzuru yine kayyımla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Başta Mersin'in seçilmişleri olmak üzere tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi'nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz."

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözaltıların gerekçesi konusunda da bilgi verilmedi.