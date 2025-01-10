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DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

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DEM Partili Akdeniz Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Meclis üyeleri gözaltına alındı. Gelişmeyi duyuran DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan "Mersin'in huzuru yine kayyumla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki eş başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile bazı meclis üyeleri gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gerçekleşen ev baskınlarının ardından belediye binası polisler tarafından ablukaya alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Meclis Üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da bulunuyor. Gözaltı işlemleri sırasında belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

"MERSİN'İN HUZURU YİNE KAYYIMLA BOZULMAYA ÇALIŞILIYOR"

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltıları "siyasi kumpas" olarak nitelendirerek şunları söyledi; "Akdeniz Belediye Eşbaşkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Meclis üyelerimiz siyasi kumpasla gözaltına alındı. Mersin'in huzuru yine kayyımla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Başta Mersin'in seçilmişleri olmak üzere tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi'nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz."

DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözaltıların gerekçesi konusunda da bilgi verilmedi.

DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıArthur Conan:

bir yandan barış diyorlar hemde kayum atıyorlar böyle barış olmaz

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Haber YorumlarıMGk:

Huzur ve Dem aynı cümle de çok komik olmuş

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıZorunuza gitmesin:

Bir yandan bu işin çözümü için uğraşan derin devlet...Diğer yandan derin devlete direnen akp hükümeti... bakalım kim galip gelecek. Ama bana göre her iki ihtimalde de sonumuz belli !!!!

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme64
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Bunlar CHP lilerin oylarıyla seçilmedilermi? Maşallah güzel karekterli,vatanını milletini seven başkanlar seçmişsiniz.Tebrikler

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

teröristlik yapmanın, terörü desteklemenin özgürlüğü olmaz. bedeli olur. bu ülkede huzuru bozan terör örgütü ve destekçileridir.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Şehitlerin kanı yerde kaldı şehit aileleri size sandıkta cevap verecek akp

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Bunlarda da bi Eş başkan zırvalığı var, Eş başkan veyyy

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Haber YorumlarıBAŞKOMSER ZEKİ:

Terörizme ve Teröristlere geçit yok.

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Haber YorumlarıErdogan Sınag:

demekki biseyler yapmışlar ki gözaltına alındı kimse durduk yere kayyum atamaz

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Haber YorumlarıKAZİM Uzunöz:

canınızi sıkmayın akp hepiniiz serbest bırakacak zaten rahat olun

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