DEM Parti grup toplantısını Nusaybin'de yaptı

Güncelleme:
DEM Parti, Mardin'in Nusaybin ilçesinde toplandı ve Suriye'deki çatışmaları protesto etti. Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, savaş tehditlerine dikkat çekerek barış çağrısında bulundu.

Dem Parti, grup toplantısını Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı.

Dem Parti Meclis Grubu, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Sınır Parkı'nda toplandı. Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, partililerle birlikte Suriye'deki gelişmeleri protesto etmek için yürüdü. Yürüyüş sonrası açıklama yapan Hatimoğulları, "Partilerin birçoğunun grup yaptığı gün bizler DEM Parti olarak normal şartlarda bugün grubumuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmalıydık ancak şu anda olağanüstü şartlardan geçiyoruz. Şu an Nusaybin'de sınırın sıfır noktasındayız. Birkaç adım ötesinde Kamışlı'da Kürt kardeşlerimiz şiddetli bir savaş tehlikesi altındalar. 10 Mart Mutabakatı'yla ilgili hala görüşmeler devam ederken Suriye'de geçici Şam yönetimi ve SDG arasında öz yönetim arasında görüşmeler devam ederken, birden masayı devirip savaş ve çatışmanın önü açıldı. Halep'te öncelikle Şeyh Maksud, Eşrefiye mahallelerinde Kürt halkına yönelik amansız bir katliam başlatıldı. Bu katliamı başlatan HTŞ güçlerini kınıyoruz. Savaşa hayır barış hemen şimdi diyoruz" dedi

Bakırhan ise, "10 Mart Mutabakatı'na uymayan El Şara'dır. Suriye rejimidir. Onun arkasındaki o sahtekar, o iki yüzlü güçlerdir. Emin olun tek bir Kürt yaşayıncaya kadar ne bu saldırıları ne o saldırıların arkasındaki güçleri unutmayacaktır. Bu Kürt karşıtlarını, bu Kürt düşmanlarını unutursak kalbimiz kurusun" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
