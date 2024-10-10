Üye Girişi
Haberler

DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin "yumuşama" açılımı başlamadan bitebilir

DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türkiye partisi olun" çağrısı DEM Parti kulislerinin bir numaralı gündemi... DEM Parti cephesinde yumuşama konusunda bir adımın atılması için terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecritin kalkması görüşünün ağır bastığı ifade ediliyor.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de yeni yasama yılı açılış töreninde DEM Partililer ile el sıkışması ve ardından grup toplantısında "Uzattığım el, gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenenin temenni ve teklifidir." çağrısı kulisleri hareketlendirdi.

Birkaç saat sonda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin sözlerine ilişkin, "DEM Parti zaten bir Türkiye partisi. DEM Parti kendi içindeki temsiliyetler başta olmak üzere Türkiye'deki bütün halkların ve inançların temsil edildiği, var olduğu bir parti" dedi.

DEM PARTİ "TECRİT" ŞARTINI SUNUYOR

Karşılıklı gelen bu açıklamalar sonrası bir yazı kaleme alan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, DEM Parti kulislerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecritin kalkması görüşünün dile getirildiğini ifade etti. Konuyla ilgili DEM Parti kulislerinde "Öcalan'a uzun süredir tecrit politikası uygulanıyor. Bu sürece dahil edilmesi önemli. Türkiye'nin yararına budur. Bu adımlar atılırsa çok şey değişir. Yargı paketi var, içeride binlerce tutuklu var. Hastalar, yaşlılar var. Bunlarla ilgili adım atılmalıdır. Uzlaşı hukukunun altını çiziyoruz" düşüncesi hakim... DEM Parti cephesinden gelecek böyle bir dayatmaya MHP lideri Bahçeli'nin nasıl yaklaşım göstereceği ise merak konusu...

YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ?

Gelişmeler için "Yeni bir çözüm açılım süreci denilir mi?" sorusuna DEM'lilerin yanıtı da şöyle oldu: "Bilmiyoruz. Bakıp göreceğiz. Cümleleri cımbızla seçerek konuşuyorum. Ne yapılması gerekiyor? Süreci izledikten sonra yol haritası belirlenir. Parlamentoda 600 vekille uzlaşı olabilir. Siyaset sorunları çözme sanatıysa uzlaşı iklimi oluşturulabilir. Parti içerisinde farklı tartışmalar olacak farklı sesler olacak. Bu işin bedelini ödeyen herkesin talebi, içeride uzlaşı önemli. Herkes bu kan deryasından kurtulmak istiyor herkes."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KOBANİ ÇIKIŞI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü parti grubunda MHP ve DEM Parti yakınlaşmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. "Kobani olaylarına dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz" diyen Erdoğan, "Böyle bir tavrın yumuşama iklimine katkı sunacağı açıktır. Biz yeni yasama yılında siyasette farklı bir üslup ve söylem görmek istiyoruz. Bölgemizin için de olduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, daha fazla uzlaşıya, diyalog zeminin daha fazla genişletmeye ihtiyaç var. Milletin faydasına olacak her konuda diyalogdan kaçınmayız" ifadelerine yer vermişti.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI ANLAMLI BULUYORUM"

Bahçeli'nin "Uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır" şeklindeki açıklamalarını olumlu bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları 85 milyonun kardeşliği adına çok anlamlı buluyorum. Bölgemizin içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, uzlaşıya, diyalog zeminini genişletmeye ihtiyacımızın olduğu kanaatindeyiz" demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Abdullah Öcalan Türkiye Partisi Devlet Bahçeli DEM Parti Politika Türkiye Güncel Terör MHP

Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal

 Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp
Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim

"Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı? Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Köfteci Yusuf şubeleri ne olacak? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.