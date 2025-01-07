DEM Parti'nin İmralı heyeti ile Yeniden Refah Partisi'nin görüşmesi başladı

28 Aralık 2024 Cumartesi Günü İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinin TBMM'deki siyasi partilere yaptığı ziyaretler devam ediyor.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE GÖRÜŞME BAŞLADI

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasındaki görüşme başladı. Görüşmede, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'a Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin ve Sacit Günbey ile Parti Sözcüsü Suat Kılıç eşlik etti.

ŞİMDİYE KADAR YAPILAN ZİYARETLER

Öte yandan bugüne kadar MHP, AK Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüşen heyet, bugün CHP ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.