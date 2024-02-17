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DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu

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DEM Parti, 13 ilde daha adaylarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Ayşegül Doğan ayrıca kent uzlaşısı sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu açıkladı. Urfa'daki adayların da kent uzlaşısı kapsamında belirlendiğini söyledi. Partinin Ankara Büyükşehir Eşbaşkan adayları ise Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.

Buna göre DEM Parti'nin adayları şöyle;

  • Ankara adayı Gültan Kışanak - Öztürk Türkdoğan
  • Şanlıurfa adayı Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım
  • Gaziantep adayı Selman Tutumlu
  • Malatya adayı Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram
  • Bursa adayı İhsan Seylan- Bilmez Erboğa
  • Konya adayı Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç
  • Kocaeli adayı Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit
  • Aydın adayı Suzan Koç- Naif Kanat
  • Osmaniye adayı Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel
  • Kilis adayı Ahmet Üçer- Azize Akoğlu
  • Elazığ adayı Hayrettin Kaya
  • Adıyaman adayı Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin
  • Tunceli adayı Cevdet Konak- Birsen Orhan
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

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Yorumlar (1)

esrefpasali:

kimin ne oyu var net gorecegiz,,

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