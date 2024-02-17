DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Ayşegül Doğan ayrıca kent uzlaşısı sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu açıkladı. Urfa'daki adayların da kent uzlaşısı kapsamında belirlendiğini söyledi. Partinin Ankara Büyükşehir Eşbaşkan adayları ise Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.

Buna göre DEM Parti'nin adayları şöyle;