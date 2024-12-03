Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular

Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı

 Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç

Operasyon an meselesi! Muhalifler, Tel Rıfat'tan sonra yeni hedef için yola çıktı
Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü

DEM Parti milletvekillerinden Meclis'te zılgıtlı "kayyum" protestosu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te kayyum atamalarını protesto etti. Partililer masalara vurarak ve zılgıt çekerek belediyelere kayyum atanmasına tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili, DEM Partililerin ısrarlı protestosu dolayısıyla oturuma üçüncü kez ara vermek zorunda kaldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) milletvekillerinin "kayyum" protestosuyla başladı.

MASALAR VURUP ZILGIT ÇEKTİLER

Belediyelere kayyum atanmasını protesto eden Dem Partililer, masalara vurarak "Kayyumlar gidecek, halklar kalacak" ve "Kayyum darbedir, darbeye hayır" şeklinde sloganlar atıp zılgıt çekti.

OTURUMA ÜÇÜNCÜ KEZ ARA VERİLDİ

Protesto dolayısıyla TBMM Başkanvekili CHP Gülizar Biçer Karaca birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından DEM Parti milletvekilleri protestolarına devam etti. Bunun üzerine Genel Kurul'a yeniden ara verildi. İkinci aranın ardından da Dem Partililerin eylemlerinde ısrarlı olması üzerine kurula üçüncü kez ara verildi. Karaca, Partilerin grup başkanvekillerini görüşmeye davet etti.

DEM Parti milletvekillerinden Meclis'te zılgıtlı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti
img

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı
img

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Beyoğlu, Esenyurt, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 3-4 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 3-4 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki 3 Aralık Salı! Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. Bölüm TRT1 HD izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.