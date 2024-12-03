DEM Parti milletvekillerinden Meclis'te zılgıtlı "kayyum" protestosu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) milletvekillerinin "kayyum" protestosuyla başladı.

MASALAR VURUP ZILGIT ÇEKTİLER

Belediyelere kayyum atanmasını protesto eden Dem Partililer, masalara vurarak "Kayyumlar gidecek, halklar kalacak" ve "Kayyum darbedir, darbeye hayır" şeklinde sloganlar atıp zılgıt çekti.

OTURUMA ÜÇÜNCÜ KEZ ARA VERİLDİ

Protesto dolayısıyla TBMM Başkanvekili CHP Gülizar Biçer Karaca birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından DEM Parti milletvekilleri protestolarına devam etti. Bunun üzerine Genel Kurul'a yeniden ara verildi. İkinci aranın ardından da Dem Partililerin eylemlerinde ısrarlı olması üzerine kurula üçüncü kez ara verildi. Karaca, Partilerin grup başkanvekillerini görüşmeye davet etti.