DEM Parti, Meclis Başkanvekilliği İçin Pervin Buldan'ı Belirledi

DEM Parti, Meclis Başkanvekilliği İçin Pervin Buldan'ı Belirledi
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DEM Parti, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanvekilliği için Van Milletvekili Pervin Buldan'ı seçti. Karar, DEM Parti Kapalı Meclis Grup Toplantısı sonrası açıklandı.

Dem Parti, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanvekilliği için DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı belirledi.

DEM Parti Kapalı Meclis Grup Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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