DEM Parti Lideri Bakırhan: Komisyon İmralı'ya Gitmeli

Bakırhan, DEM Parti Grup toplantısından önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik soruya Bakırhan, "Komisyonun bir an önce bu meseleyi çözmesi gerekiyor. Bu işin asıl muhatabına giderek, çözüm konusunda bir yol alması gerekir. İmralı'ya komisyon üyelerinin gitmesiyle birlikte çözümü daha da büyüten, güçlendiren sonuç ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Demirtaş'ın salıverilmesine ilişkin soruya Bakırhan, " Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve aynı durumda olan Kobani kumpas davasında içeride bulunan arkadaşlarımızın bir saniye bile kalmamaları gerekiyor. Adalet Bakanı'nın da bu konuda gerekli olan girişimleri yaparak, kayyum kararına uyacak bir pozisyonda durması gerektiğini belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA