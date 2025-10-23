Ahmet Türk 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan beraat etti

Dem Parti'li Ahmet Türk, Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada 'Suçun unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etti.

DEM Parti'li Ahmet Türk hakkında, 28 Mart 2011 tarihinde Siirt'te yaptığı konuşmada, "Biz biliyoruz, binler özgürlük mücadelesi için kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yaşamlarından vazgeçtiler. Bu mücadele, bugün günbegün daha da genişliyor ve günbegün bu mücadele, özgürlük yürüyüşü oluyor. Bugün bütün Kürdistan'ın şehirleri için, Kürdistan'ın köyleri için, Kürdistan'ın ilçeleri için halk ayaktadır. Kahraman şehitler için bugün burada toplanmışlar" sözleri nedeniyle 2022 yılında 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına, Türk'ün avukatları Mardin Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında Ahmet Türk'ün üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep ederken, avukatları Türk'ün siyasetçi olduğunu ve 2011 yılında yaptığı bir konuşmadan dolayı yargılanmasının kanunsuz olduğunu ileri sürerek, müvekkilinin beraatini istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Türk'ün açıklamasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.