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DEM Parti, İzmit'te belediye başkan adayını geri çekerek CHP'yi destekleme kararı aldı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Belediye Başkan adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylığını çekme kararı aldı. Parti, CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleyeceğini duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin belediye başkan adayları da kesinlik kazanarak çalışmalara başladı. Ancak il ve ilçelerde uzlaşı sağlayan partiler adaylarını geri çekerek ittifak yapmaya devam ediyor. DEM Parti, Kocaeli'nin İzmit ilçesi için dikkat çeken bir karar aldı. İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylığını geri çeken DEM Parti, CHP'nin mevcut belediye başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleyeceğini duyurdu.

DEM Parti, İzmit'te belediye başkan adayını geri çekerek CHP'yi destekleme kararı aldı

ADAYLIĞI KESİNLEŞİNCE BAŞKAN ADAYINI GERİ ÇEKTİLER

İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet CHP'den yeniden aday gösterilmişti. Ancak iddialara göre CHP İzmit ilçe başkanı ile aralarında belediye meclis üyeleri belirlenirken tartışma çıkmış ve Kaplan, Belediye Meclis listesine istediği isimlerin yazılmadığı' iddiasıyla rest çekerek adaylıktan çekilmişti.

Son dakikada adaylıktan çekilen Kaplan, krizin çözülmesinin ardından tekrar aday olarak yola devam kararı aldı. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 8 ilçede aday gösteren DEM Parti, İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylığını geri çekti.

HDP, 2019 yerel seçimlerinde İzmit'te yine aday çıkarmayarak CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i desteklemişti.

"MUHALEFETE KAYBETTİRMEK İSTEMİYORUZ"

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan bir haber sitesine yaptığı açıklamada: İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu. İfadelerini kullandı.

Nuri Tan, bu karar karşılığında belediyede DEM Parti üyelerine kadro verileceği iddialarını da yalanladı.

DEM Parti, İzmit'te belediye başkan adayını geri çekerek CHP'yi destekleme kararı aldıDEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan

Haberler.com Haber Merkezi / Eymen Dursun - Politika

Politika Haberler

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Yorumlar (8)

Hakan Ertem:

chp ve demin birbirleri ile olan bağlarını inkar etmeleri . kendi koyun seçmenlerinden başka kimseyi inandırmıyor zaten

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mehmet:

peki sence bu karar hangi partiye oy kazandıracak? elbette AKP ye ASLINDA meclisin hepsi aynı. kendi menfeatine çalışan halktan bi haber siyasiler. kralcıklar topluluğu.

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Perwer:

Pazarlık masasında ellerini güçlendirmek için göstermiş gibi yapıp gösterdikleri adaylardan sadece birisiydi. Aday çekmeler devam edecek, çünkü pazarlık devam ediyor

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DODOK DODOK:

Seviyeli beraberlik bunu gerektirir, bunun adı aşk...

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sade vatandaş:

dün sırrı sakık chp yi size kaybettireceğiz diye tehtid ediyordu orada kazanamayıp havalarını alacaklarını anladılar destekliyoruz ayağına yatıyorlar

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Bilir Kişi:

Bak bak bu sade baya gerilmiş :) en son genel seçimlerde de desteklemişlerdi, şimdi de destekliyorlar tabiki :) tabi işine gelmeyince... siz var ya siz :)

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Bilir Kişi:

Son ana kadar hepsi çekilecek :) ibb adayı meral de çekilir merak etmeyin :) çekilmese de en azından tabanlarına imamoğlunu destekliyoruz diyecekler :) 2019 da kandildeki terörist murat karayılan da açık açık söylemişti zaten destekliyoruz diye :)

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Ergün Erkuş:

ANLAŞTMALAR YAPILMIŞ.GERÇEK CHPLİLER BU OLANLARI GÖRMÜYORMU.

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