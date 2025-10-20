DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan Tezkere Oylamasında 'Hayır' Diyecek

Haberler

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de yapılacak olan Irak, Suriye ve Lübnan tezkerelerine karşı 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı. Koçyiğit, mevcut tezkerelerin Kürt sorununu demokratik çözüm süreciyle uyumsuz olduğunu vurguladı.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlan Irak, Suriye ve Lübnan tezkerelerine 'hayır' oyu vereceklerini söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen Irak, Suriye ve Lübnan tezkereleri ile ilgili, "Türkiye'de yürüyen bir süreç var; Birinci yılını ve çok kritik eşikleri geride bırakan Kürt sorununun demokratik çözümü açısından bir sürecin içerisindeyiz. Fakat bu süreçle Meclis'e gelen tezkereler arasında bir uyumsuzluk içerisinde olduğunu, sürecin ruhunu yakalamaktan uzak olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Tezkerede şöyle bir ifade var; 'Suriye yönetiminin gereksinimleri' deniliyor. Peki, 'Suriye yönetiminin gereksinimleri ile Suriye halkının gereksinimleri aynı mıdır' diye sormamız gerekiyor. Bizim açımızdan halkların gereksinimleri temel olandır. O da demokratik, birleşik bir Suriye'dir. Bunun inşası ve kurulmasıdır. Fakat bu bakış açısından Türkiye'nin uzak olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Koçyiğit, ayrıca tezkerelerin çözüm olmayacağını söyledi ve partisinin 'hayır' oyu kullanacağını ekledi.

'KOMİSYON BU HAFTA TOPLANMAYACAK'

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, "Geçen haftaki oturumun son oturum olmasını bekliyorduk. Daha önce böyle konuşulmuştu. Bu hafta içinde; MİT Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanının gelip sunum yapması ve bunun nihai bir oturum olması hedefleniyordu; ama anladığımız kadarıyla bakanların programı uymadığı için bu hafta komisyon toplanmayacak. Bir sonraki hafta yapılacak oturumda dinlenmelerini bekliyoruz. Daha sonra raporun yazılması gerekiyor, Genel Kurula gönderilecek ve böylelikle komisyonun ilk çalışması da tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
