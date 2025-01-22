DEM Parti İmralı heyetinin Öcalan'la ikinci görüşmesi başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlığın onayı sonrası DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan İmralı Adası'na gitti. Heyet, İmralı'da Öcalan'la ikinci görüşmeyi gerçekleştiriyor.

AHMET TÜRK NEDEN GİTMEDİ?

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görüşmede heyette yer almadı. Odatv'nin aktardığı bilgilere göre, Ahmet Türk'ün sağlık problemleri nedeniyle heyete katılmadığı öğrenildi. Ayrıca Türk'ün ciddi bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi.

İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILMIŞTI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Daha sonra heyet, 7 siyasi parti ile konuya ilişkin görüşme gerçekleştirmişti.

Heyet daha sonra tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşmüştü. Ziyaretlerin ardından yazılı açıklama yapan heyet görüşmelerin ''umut verici'' olduğunu söylemişti.