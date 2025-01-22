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DEM Parti İmralı heyetinin Öcalan'la ikinci görüşmesi başladı

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DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmesi başladı. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alırken Ahmet Türk sağlık sorunları nedeniyle katılamadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlığın onayı sonrası DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan İmralı Adası'na gitti. Heyet, İmralı'da Öcalan'la ikinci görüşmeyi gerçekleştiriyor.

AHMET TÜRK NEDEN GİTMEDİ?

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görüşmede heyette yer almadı. Odatv'nin aktardığı bilgilere göre, Ahmet Türk'ün sağlık problemleri nedeniyle heyete katılmadığı öğrenildi. Ayrıca Türk'ün ciddi bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi.

İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILMIŞTI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Daha sonra heyet, 7 siyasi parti ile konuya ilişkin görüşme gerçekleştirmişti.

Heyet daha sonra tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşmüştü. Ziyaretlerin ardından yazılı açıklama yapan heyet görüşmelerin ''umut verici'' olduğunu söylemişti.

DEM Parti İmralı heyetinin Öcalan'la ikinci görüşmesi başladı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Her ne kadar gerçeği yansıtmasa da soyadından ötürü olabilir kadroya alınmaması !

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Bence gereksiz bir haber

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Haber YorumlarıSer_hat:

Gidin de dönmeyin inşallah

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