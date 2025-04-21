DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere...
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gidiyor.
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gidiyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika