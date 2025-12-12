DEM Parti İmralı Heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı

Dem Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. Bahçeli konuklarını bizzat kapıda karşıladı.

ANA GÜNDEM MADDESİ TERÖRSİZ TÜRKİYE

Görüşmelerde ana gündem Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun geldiği rapor safhası olacak. MHP 120 sayfalık raporunu komisyona sundu. Buna göre; Önce YPG-PYD ve diğer örgüt bileşenleri silah bırakıp fesholacak sonra da infaz düzenlemeleri yapılacak.