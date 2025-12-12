Haberler

DEM Parti İmralı Heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti İmralı heyeti, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor. Bahçeli heyeti kapıda karşılarken görüşmenin an gündem maddesinin Terörsüz Türkiye süreci olduğu aktarıldı. Bu, DEM Parti heyetlerinin MHP lideri Devlet Bahçeli ile 4. görüşmesi olacak.

Dem Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. Bahçeli konuklarını bizzat kapıda karşıladı.

ANA GÜNDEM MADDESİ TERÖRSİZ TÜRKİYE

Görüşmelerde ana gündem Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun geldiği rapor safhası olacak. MHP 120 sayfalık raporunu komisyona sundu. Buna göre; Önce YPG-PYD ve diğer örgüt bileşenleri silah bırakıp fesholacak sonra da infaz düzenlemeleri yapılacak.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kedi ya da köpek değil! 'Çocuğum' dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü

"Çocuğum" dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Kedi ya da köpek değil! 'Çocuğum' dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü

"Çocuğum" dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Defne yaprağı toplamak için ormana giden Zehra Teyze sırra kadem bastı

Defne yaprağı toplamak için ormana giden Zehra Teyze sırra kadem bastı
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu

Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title