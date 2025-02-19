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DEM Parti İmralı Heyeti, IKBY Başbakanı Barzani ile Görüştü

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DEM Parti İmralı Heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi ve Abdullah Öcalan ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Dem Parti İmralı Heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile avukatlardan oluşan DEM Parti Heyeti, bugün Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu ve Barzani'nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı. Heyetin görüşmelerini tamamlayarak bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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