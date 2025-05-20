DEM Parti Heyeti Yeniden Refah Partisi'ni Ziyaret Etti

DEM Parti Heyeti Yeniden Refah Partisi'ni Ziyaret Etti
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Türkiye'deki güncel sorunlar ve terör örgütü PKK'nın durumu üzerinde görüştü.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Erbakan'a Genel Başkanvekilleri Sacit Günbey ve Doğan Aydal ile Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Doğan Bekin eşlik etti.

Dem Parti'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, görüşmelerde, Türkiye'deki güncel sorunlara dair fikir alışverişinde bulunulduğu, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararlarının değerlendirildiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi ve TBMM çatısı altında barış ve çözüm için atılacak adımların ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
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