DEM Parti heyeti İmralı Adası'ndan döndü

Güncelleme:
DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan geri döndü. Heyet, görüşme sonrası yarın bir açıklama yapacağını belirtti.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü. Görüşmeye ilişkin heyet tarafından yarın açıklama yapılacağı öğrenildi. - ANKARA

