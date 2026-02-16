DEM Parti heyeti İmralı Adası'ndan döndü

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü. Görüşmeye ilişkin heyet tarafından yarın açıklama yapılacağı öğrenildi. - ANKARA