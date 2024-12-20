DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
DEM Parti kaynaklarından gelen açıklamaya göre; PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşme önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Bu süreçte birden fazla görüşme yapılması beklenirken, bu görüşmelerin 1-2 aya yayılabileceği ifade edildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla gündeme gelen PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.
İKİ İSME KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Heyette 2013-2015 çözüm süreci döneminde İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın olmasına kesin gözüyle bakılırken ilk ziyaretten sonra farklı isimlerin de İmralı'ya gidebileceği kaydediliyor.
BAKAN TUNÇ, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ İŞARET ETMİŞTİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 39 gün süren yoğun çalışmayla bugün tamamlanan bütçe görüşmelerini işaret etmişti. Bakan Tunç açıklamasında "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" demişti.
"DİYALOG" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU
23 Ekim'de İmralı'ya giderek 43 ay sonra Öcalan'la görüşen DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclis'te amcası ile yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını anlatmıştı. Yeğen Öcalan, amcasının "Bu sorunu diyalog yöntemiyle çözebiliriz" dediğini aktarmıştı.