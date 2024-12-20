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DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti

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DEM Parti kaynaklarından gelen açıklamaya göre; PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşme önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Bu süreçte birden fazla görüşme yapılması beklenirken, bu görüşmelerin 1-2 aya yayılabileceği ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla gündeme gelen PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

İKİ İSME KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Heyette 2013-2015 çözüm süreci döneminde İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın olmasına kesin gözüyle bakılırken ilk ziyaretten sonra farklı isimlerin de İmralı'ya gidebileceği kaydediliyor.

DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleştiAdalet Bakanı Yılmaz Tunç

BAKAN TUNÇ, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 39 gün süren yoğun çalışmayla bugün tamamlanan bütçe görüşmelerini işaret etmişti. Bakan Tunç açıklamasında "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" demişti.

DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleştiDEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan

"DİYALOG" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

23 Ekim'de İmralı'ya giderek 43 ay sonra Öcalan'la görüşen DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclis'te amcası ile yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını anlatmıştı. Yeğen Öcalan, amcasının "Bu sorunu diyalog yöntemiyle çözebiliriz" dediğini aktarmıştı.

DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

İnşaAllah hayırlı olur. Herkes için. 81 ilimize huzur gelir. Herkes üzerine düşeni yapar. Artık tek bir mermi kullanılmamış olur. Amin

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Reisiniz onu serbest bırakacak. TBMM'de konuşacak. Oy alabilmek uğruna bebek katiline özgürlük verecek. Makarnacilar gözünüz aydın..

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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Bahçeli'yi de götürün yanınızda. Biraz DEMlensin

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Haber YorumlarıMelih İnce:

İktidar doğru yolda, terör bitsin Türkiye çağ atlar

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Haber Yorumlarıdehide:

Boşuna Reisi kötüleyip bağrınmayın. Reis herkesten daha zeki. Kimsenin anlamadığı bir planı var reisin bekleyin ve görün. Suriyeye de laf etmiştiniz şimdi tüm dünya zaferimizi konuşuyor. Dünya lideri bizde korkmaya gerek yok bu da terörü bitirmenin bir adımı

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Haber Yorumlarıemin yıldız:

Suriyelilerin başına cumhurbaşkanı olur işin sonuna bakın.

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Chpkk diyenler şimdi deme muhtaç hale geldi siz oy için bcınızı bile satarsınız

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Reis isini biliyor, 10 yil oncesini goruyor. Buyuk lider, Dunya’ya Demokrasi ve Insan haklari ozgurluk dersi veriyor…Orta Doguda hic yerine insanlari asan rejimler, Batidan alkis alirken, Turkiye’ye gelince Dictator insan haklari diye agliyor , yemezler artik bu algi operasyonlarini….

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

DEME MUHTAÇ KALDI ALLAHLARI PARA OLANLAR

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Haber YorumlarıAli Han:

MHP nin milliyetçiliği milliyiyicilik artık Öcalana domuz bağı diyen parayı görünce alzheimer oldu bunlar ülkeyi de sattılar satıyorlar da makarnacılar da bir plan var diyor hala bir plan varda ne olduğu nu bilmiyorsun aslan parçaları sizi

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