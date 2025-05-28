DEM Parti ile AK Parti görüşmesi başladı

Dem Parti'nin PKK'nın fesih kararı ardından siyasi partilere yönelik ziyaretleri sürüyor.

Üçüncü kez siyasi parti turuna çıkan DEM Parti heyeti, bugün Meclis'te AK Parti heyeti ile bir araya geldi. Görüşmeye DEM Parti heyetinden Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit katıldı. AK Parti heyetinde ise görüşemeye Ömer Çelik, Efkan Ala, Abdullah Güler ve Özlem Zengin katıldı.

MASADA 4 KONU BAŞLIĞI VAR

Görüşmede, Meclis'te kurulması beklenen komisyon, yargı paketi, yeni anayasa ve çözüm süreci ele alınacak.

DÜN MHP'Yİ ZİYARET ETTİLER

DEM Parti heyeti dün de MHP'yi ziyaret etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki heyette Feti Yıldız ve Celal Adan yer almıştı.