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DEM Parti heyeti İmralı Adası'ndan döndü

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DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile 5 saatlik görüşmenin ardından adadan döndü. Heyet görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacak.

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü. İmralı heyetinin görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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