DEM Parti heyeti İmralı Adası'ndan döndü
DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile 5 saatlik görüşmenin ardından adadan döndü. Heyet görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacak.
DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.
DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü. İmralı heyetinin görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacağı öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı