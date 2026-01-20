DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

Dem Parti'nin Nusaybin'de gerçekleştirdiği grup toplantısının ardından sınır hattına yürümek isteyen kalabalık gruba polis izin vermedi. Güvenlik güçleri, sınır hattına giden güzergâhta barikat kurarak grubun ilerlemesini engelledi.

BARİKAT AŞILMAYA ÇALIŞILDI, TAŞLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Polisin uyarılarına rağmen kalabalık grup barikatı aşmaya çalıştı. Bu sırada bazı göstericiler polislere taşlarla saldırdı. Yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü.

POLİS TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE ETTİ

Taşlı saldırının ardından polis ekipleri, gruba TOMA'lar aracılığıyla tazyikli suyla müdahale etti. Müdahalenin ardından kalabalık dağıtıldı.