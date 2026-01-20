Haberler

DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı Haber Videosunu İzle
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti'nin Nusaybin'de düzenlediği grup toplantısının ardından sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbedede göstericiler polise taş atarken polis tazyikli suyla müdahale etti.

  • DEM Parti'nin Nusaybin'deki grup toplantısı sonrasında sınır hattına yürümek isteyen kalabalığa polis izin vermedi ve barikat kurdu.
  • Göstericiler barikatı aşmaya çalıştı ve polislere taşlarla saldırdı, bu da arbedeye yol açtı.
  • Polis, taşlı saldırının ardından TOMA'lar aracılığıyla tazyikli suyla müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

Dem Parti'nin Nusaybin'de gerçekleştirdiği grup toplantısının ardından sınır hattına yürümek isteyen kalabalık gruba polis izin vermedi. Güvenlik güçleri, sınır hattına giden güzergâhta barikat kurarak grubun ilerlemesini engelledi.

BARİKAT AŞILMAYA ÇALIŞILDI, TAŞLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Polisin uyarılarına rağmen kalabalık grup barikatı aşmaya çalıştı. Bu sırada bazı göstericiler polislere taşlarla saldırdı. Yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü.

DEM Parti grup toplantısı ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

POLİS TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE ETTİ

Taşlı saldırının ardından polis ekipleri, gruba TOMA'lar aracılığıyla tazyikli suyla müdahale etti. Müdahalenin ardından kalabalık dağıtıldı.

DEM Parti grup toplantısı ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

DEM Parti grup toplantısı ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

DEM Parti grup toplantısı ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

DEM Parti grup toplantısı ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

DEM Parti grup toplantısı ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBlackened:

Salsaydiniz yahu gidip boylarının ölçüsünü alsalardi! Peşine de kapıları kapatıp içeri almayın olsun bitsin!

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Bence de salın gitsin dışarıda ne olacağı belli

yanıt33
yanıt2
Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Teroristler yine sinsi işbaşında

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Sınırda bir yerde Türkiye cumhuriyeti bayragını indiriyorlar yakında haberlere düşer

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

cozum dur o,

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarısarioglanli38:

beyaz toros lar çıkmalı piyasaya

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Hakemi dövmeye kalkan Burak Yılmaz'a dev ceza

Hakemi dövmeye kalkan Burak Yılmaz'a dev ceza
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?

Sadettin Saran'ı kızdıran olay: Kulüp içinde...
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Hakemi dövmeye kalkan Burak Yılmaz'a dev ceza

Hakemi dövmeye kalkan Burak Yılmaz'a dev ceza
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?

Sadettin Saran'ı kızdıran olay: Kulüp içinde...