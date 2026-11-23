DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Biz bu süreci bir kişi, bir parti, bir grup adına yürütmüyoruz. 86 milyon Türkiye'nin yararı için, 86 milyon bu ülkenin yurttaşı için barış ve demokratik toplum sürecini yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz." dedi.

Koçyiğit, Meclis'teki basın toplantısında, prim gününü dolduran hizmet süresini tamamlamış ama yaş koşulunu sağlayamayan kişilerin SGK'ye yaptıkları başvuru sonucunda emekliliğe hak kazanmalarına yönelik yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirerek, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına yönelik iyileştirme yapılacağını söylediğini hatırlatan Koçyiğit, "En düşük aylık ne kadar olacak? Kök aylıklar yeniden hesaplanacak mı? Aynı primleri ödeyenler arasında emeklilik yılı nedeniyle oluşan adaletsizlik giderilecek mi?" sorularını yöneltti.

"En düşük aylık insanca yaşamaya yetecek düzeye yükseltilmeli. Aylık bağlama oranları yeniden düzenlenmeli." diyen Koçyiğit, kadınların emeklilik hakkını koruyacak bir düzenlemenin yapılmasını istedi.

Koçyiğit, bir gazetecinin, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de ne zaman izleme komisyonu kurulacağını sorması üzerine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmeyi hatırlattı.

Koçyiğit, "Kesin bir takvim yok. Ziyaretinde de açıklamasında da kesin bir takvim belirtmedi ama biz aralık ayı itibarıyla izleme kurulunun kurulmasını bekliyoruz. Muhtemelen kurulduktan kısa bir süre sonra da aslında kendi çalışma yöntemini, yönetmeliğini, nasıl bir çalışma silsilesi takip edeceğini görüşecektir ve kısa bir süre içerisinde de çalışmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Milli Güvenlik Kurulundan bu yıl içerisinde kararın çıkıp çıkmayacağına yönelik soruya karşılık Koçyiğit, Milli Güvenlik Kurulunun 26 Kasım'da toplanacağını söyledi.

Koçyiğit, "Beklentimiz, bu Milli Güvenlik Kurulu'ndan teyit ve tespit kararının çıkması yönünde. Bu kararla birlikte güçlü destekle çıkan Yasa'nın da yaşama geçmesi yönünde beklentimiz. Daha fazla geciktirmeden hızla yürürlüğe koymak gerekiyor. Hızla bu teyit ve tespit aşamasını aşmak gerekiyor." dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in izleme komisyonuna katılmayacaklarına yönelik açıklamasının sorulması üzerine Koçyiğit, şunları söyledi:

"Bu süreçte herkesin paydaş olması, herkesin gerçekten elini taşın altına koyması ve herkesin tarihin doğru tarafında durması gerektiğini, barıştan yana, çözümden yana da katkı koyması gerektiğini düşünüyoruz. O anlamıyla biz bu süreci bir kişi, bir parti, bir grup adına yürütmüyoruz. 86 milyon Türkiye'nin yararı için, 86 milyon bu ülkenin yurttaşı için barış ve demokratik toplum sürecini yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz."

Kaynak: AA