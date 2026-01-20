Haberler

DEM Parti, grup toplantısını Nusaybin'de yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde grup toplantısı gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti. Toplantıda, PKK lehine sloganlar atıldı ve grup, sınıra yürümek istedi ancak polis müdahale etti.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, grup toplantısını Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, partilerinin grup toplantısını Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdi. Eş genel başkanlara, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı DEM Parti milletvekilleri ve eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk eşlik etti. Grup, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nden Kışla Mahallesi'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı.

Konuşmada ilk sözü alan Tülay Hatimoğulları, normal şartlarda grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapmaları gerektiğini belirterek, "Ama şu an Nusaybin'de sınırın sıfır noktasındayız. 10 Mart Mutabakatı'yla ilgili hala görüşmeler devam ederken Suriye'de geçici Şam yönetimi ve SDG arasında, öz yönetim arasında görüşmeler devam ederken birden masayı devirip, savaş ve çatışmanın önü açıldı. Bunları kabul etmek mümkün değildir" dedi.

Tuncer Bakırhan da Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak, "Asıl tehdit olan Şara iktidarıdır. Bunu Türkiye kamuoyu çok iyi bilmelidir. Kürtler o toprakların asli unsurlarından birisidir, yüzyıllardır oradadır ve olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sınıra doğru yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Eş genel başkanlar Hatimoğulları ve Bakırhan beraberindekilerle partinin ilçe binasına geçti. Daha sonra gruptan bazıları sınıra yakın bölgede gösteri yaparak, tel örgülere zarar verdi. Uyarılara rağmen dağılmayan ve taş atan gruba tazyikli suyla müdahale edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
