Dem Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret ediyor

ANKARA - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor. DEM Eş Genel Başkanlarını ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek karşıladı.