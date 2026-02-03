DEM Parti'den Gelecek Partisi'ne ziyaret

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Grup Başkan Vekili Sezai Temelli ile birlikte Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Hatimoğulları, Davutoğlu ile yaptıkları görüşmede, Türkiye'de devam etmekte olan sürecin hangi aşamaya geldiğini ve nasıl daha da ilerletebileceğini karşılıklı istişare ettiklerini söyledi. Hatimoğulları, 30 Ocak mutabakatı ile önemli bir anlaşmanın gerçekleştiğini belirterek, "Bugün 1 aydır devam eden gerilim, savaşın ve çatışmanın derinleşme, kalıcı bir Kürt-Arap Savaşı'nın derinleşme olasılığı bu anlaşmayla beraber bozulmuştur. Bunun devam etmesiyle kalıcı olması gerekiyor. Bu anlamıyla Türkiye'de Türkiye'yi yönetenler başta hariciye olmak üzere hükümetin bu anlamıyla son derece önemli adımlar atması, destek sunması önemlidir. Bugün ne yazık ki şöyle bir algı oluştu. Bu 1 aylık süre içerisinde özellikle hükümet sözcülerinden yapılan açıklamalar bir negatif etki yaratmıştı şu ana kadar. Bizim şimdi en büyük isteğimiz ve umudumuz bu negatif algının artık bundan sonra değişmesi ve 30 Ocak mutabakatının hayata geçmesi için Türkiye'nin olumlu bir rol oynaması. Yine aynı şekilde garantör ülkelere de bu konuda elbette çok önemli rol ve vizyon düşmektedir. ve yine birçok partiyle yaptığımız görüşmede ifade ettiğimiz üzere insani yardım koridorunun Türkiye'den açılması önemli. Mesela Türkiye sınırında şu anda Mürşitpınar tarafında çok sayıda TIR'ın beklediğini, bekletildiğini hepimiz biliyoruz. Biz yine yetkililerle yaptığımız görüşmelerde olsun partilerin sayın genel başkanlarıyla yaptığımız görüşmelerde olsun özellikle Mürşitpınar sınır kapısının açılıp Kobani'ye insani yardımların ulaştırılmasının ne kadar elzem, acil ve hayati bir önem taşıdığını belirttik. Burada bir kez daha bunun altını çizmek isterim" dedi.

'YAPAY ZEKA DİYE BİR KOLAYLIK VAR'

Ahmet Davutoğlu, geçen hafta meclis grup toplantısında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na Gelecek Partisi'ni temsil eden Mustafa Bilici'ye 'Doktora tezi mi yazıyorsunuz?' diyerek takıldığını söyleyerek, "Arkadaşlar ne bu komisyon raporu ya? Ne bu yani? Doktora tezini bu kadar kısa zamanda yazdırırdın. Bütün partiler vermiş raporu. Yapay zeka diye bir kolaylık var şimdi. Verin yükleyin ortak bir rapor çıkar. Bir daha okuyun. ya yarım saatlik iş. Bitirin şunu. Bitirin, beklenti halinde tutmayın toplumu. Türkiye'de raporun yayınlanması ve arkasından yasal düzenlemelerle süreç ivme kazandığı zaman ki Sayın Bahçeli'de üstü örtülü ifade etti. Partimizin kayyumla ilgili politikası bellidir. Biz kayyum uygulanmasına en baştan karşı çıktık. Kayyum uygulamalarına son verin. İnsanları ortak hayat alanı itibariyle kamusal alanda kaynaşmayı sağlayın. Türkiye'nin bugün kendi içini tahkim etme ihtiyacı var. Suriye'ye destek olup Suriye Devleti'ni tahkim etmeye ihtiyacı var. İsrail karşısına güçlü bir Suriye Devleti'ni kurmak, yardımcı olmak, destek olmak Türkiye'nin tarihi görevidir. Suriye Devleti'ni tahkim edebilmek için de Suriyeli Kürtleri sisteme entegre edecek şekilde yardımcı olun. O bölgenin kalkınmasına destek olun" ifadelerini kullandı.