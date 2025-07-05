DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Silah Bırakma Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Barış ve Demokratik Toplum Buluşması" toplantısına katıldı.

Hatimoğulları, Altınoluk Mahallesi'ndeki Ayhan Şahenk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Silahları bırakın" çağrısına terör örgütü Pkk'nın karşılık vererek fesih kongresi gerçekleştirdiğini söyledi.

Terör örgütü PKK tarafından silah bırakma sürecinin yaşanacağını belirten Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Sizler de takip ediyorsunuz. Yapılan yeni bir açıklamada bu ayın 10'u ile 12'si arasında silah bırakma merasimi gerçekleşecek. Türkiye'nin birçok kesiminden aydın, yazar, gazeteci, sosyalist örgütlerin ve siyasi partilerin temsilcilerinin huzurunda uluslararası temsiliyetlerin de katılımıyla bir silah bırakma süreci gerçekleşecek. Peki bu süreçten sonra ne olması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Devletin ve iktidarın adım atması gerekiyor."

Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılacak adımlarla ilgili, "Bu süreç hiçbir siyasi partinin dar manada seçim hesaplarına, çıkarlarına kurban edilecek bir süreç değildir. Sorunların çözümü ve Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyetle buluşması için önümüzdeki engelleri kaldırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Toplantı, Hatimoğulları'nın konuşması sonrası basına kapalı devam etti.