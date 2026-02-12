DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan ESP İstanbul İl Örgütüne ziyaret

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İstanbul İl Örgütünü ziyaret etti.

Hatimoğulları ile birlikte Halkların Demokratik Kongresi (HDK) bileşenlerinin temsilcileri de ziyarette yer aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen toplantıda konuşan Hatimoğulları, ESP'ye yönelik operasyonlara karşı dayanışma amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tutuklama gerekçeleri arasında "anmalara katılmak", "mahkemelerde toplumsal davaları takip etmek" ve "komünist manifesto kitabını bulundurmak" gibi suçlamalar olduğunu iddia eden Hatimoğulları, ESP'ye yönelik operasyonu kendi partilerine yapılmış olarak gördüklerini dile getirdi.

Hatimoğulları, "Barışı konuştuğumuz bugünlerde demokratik siyasetin önünün açılması gerekirken, bu operasyonları süreci sabote eden adımlar olarak görüyoruz. Barışı, demokratik siyasetin önünün açılmasını konuşuyorsak, bu herkes için geçerlidir. Herkesin bu ülkede demokratik zeminde mücadele verme, siyaset yapma hakkı vardır. Bu, aynı zamanda anayasal bir haktır." diye konuştu.