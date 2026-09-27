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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Erzurum'da ekim ayı için çağrıda bulundu

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Erzurum'daki 2. Olağan İl Kongresi'nde 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi. Hatimoğulları, çerçeve yasanın uygulanmasını 86 milyonun merak ettiğini belirterek ekim ayının silahların sustuğu dönemin miladı olmasını istedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ekim ayı silahların sonsuza dek sustuğu, gençlerin çatışmalar yaşamadığı bir dönemin miladı olsun istiyoruz." dedi.

Erzurum'daki bir otelde düzenlenen DEM Parti 2. Olağan İl Kongresi'ne katılan Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecinin her kesim tarafından takip edildiğini söyledi.

Süreçteki gelişmelerden bahseden Hatimoğulları, "Bir çerçeve yasa çıktı ve bu yasa ne zaman uygulanacak, sonuçları nasıl pratikleşecek, herkes bunu merak ediyor. Bunu 86 milyonun tamamı merak ediyor. Demokratik, adil, eşit yaşamın kapılarını aralayabiliriz." diye konuştu.

Yasanın Türkiye'ye çok önemli bir fırsat verdiğini belirten Hatimoğulları, "Bu süreci başarıya taşımak için ileriye adım atmak zorundayız. Ekim ayı silahların sonsuza dek sustuğu, gençlerin çatışmalar yaşamadığı bir dönemin miladı olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hatimoğulları, sürecin Türkiye ve bölge için öneminden bahsederek, şunları kaydetti:

"Bu sürecin Türkiye ve bölge için kıymeti büyüktür. Bu sürecin başarısı, izleyerek, görerek acaba ne olacak diye DEM Parti'de mücadele yürüten canlarımızın bekleyeceği bir durum yok. Barış süreci bize altın tepsiyle sunulmayacak, mücadele ede ede kazanacağız. Geçmişte yürüttüğümüz mücadele, ödenen ağır bedeller ne kadar çoksa şimdi daha güçlü şekilde örgütlenmek, emek vermek durumundayız."

Kaynak: AA
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