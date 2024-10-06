Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Yeni Anayasa Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Yeni Anayasa Açıklaması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bursa'da yaptığı açıklamada, mevcut anayasanın Türkiye'deki 85 milyon insanı temsil etmediğini ve sivil bir anayasa çağrısında bulundu.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Şimdi, 'Yeni anayasa yapalım' diyorlar. İçimizde 'Eski anayasa kalsın' diyen var mı? Yok. Sivil anayasa yapalım. Bu zaten 12 Eylül'ün ruhunu taşıyor" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Ekmek ve Adalet Buluşmaları' kapsamında Bursa'da bazı sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen programda, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ile partililer yer aldı. 'Ekmek ve Adalet Buluşmaları' kapsamında, çok sayıda ilde toplumun birçok kesimiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını, esnaf, emekli, çiftçi, işçi ve öğrencilerle buluşarak sıkıntılarını dinlediklerini belirten Bakırhan, "Sokak sokak dolaşıyoruz. Sanırım en uzun yapmış olduğumuz kampanyalardan birisini devam ettiriyoruz. 'Ekmek ve Adalet Buluşmaları', çalışmamızın adı. Aslında Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu, bizim de her seferinde hangi sorun alanı olursa olsun, en fazla eksikliğini hissettiğimiz 2 tane çok önemli başlık çerçevesinde dolaşıyoruz" dedi.

'BU ANAYASA 85 MİLYON İNSANI TEMSİL ETMİYOR'

Yeni anayasa çağrısı yapan Bakırhan, "Memleketi mahvettiler, bitirdiler. Şimdi, 'Yeni anayasa yapalım' diyorlar. İçimizde 'Eski anayasa kalsın' diyen var mı? Yok. Sivil anayasa yapalım. Bu zaten 12 Eylül'ün ruhunu taşıyor. Bugüne kadar bu ülkenin son muhalefeti, emekçileri, Alevileri, Kürtleri, kadınları, ezilenleri 50 defa söyledi. ya bu anayasa Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanı temsil etmiyor. Türkiye'de onlarca halk var. Hepsini tek bir kimliğe sıkıştırmış" diye konuştu.

Bakırhan, daha sonra Osmangazi ilçesindeki bir düğün salonunda partisince düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Tuncer Bakırhan DEM Parti Türkiye Bursa

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sport canlı yayın bilgileri nedir? Galatasaray-Alanyaspor canlı nasıl izlenir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 6 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Masterchef 6 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 6 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı?
title