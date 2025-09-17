Haberler

DEM Parti'den Terörsüz Türkiye İçin Acil Çözüm Çağrısı

DEM Parti'den Terörsüz Türkiye İçin Acil Çözüm Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten komisyonun acil yasaları gündemine alması gerektiğini vurguladı.

Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun çalışmalarına ilişkin, "Komisyonun eş zamanlı olarak bugün sürecin ihtiyacı, olmazsa olmazı olan, sürecin ilerlemesinde kritik önemde olan yasaları da konuşması, tartışması ve bir an önce gündemine alması gerekiyor" dedi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına ilişkin, "Bir ciddiyete ihtiyacımız var. Somut adımların atılmasına ihtiyacımız var. İyi niyet beyanları önemlidir, anlamlıdır. Çıkılan yol çok önemlidir, gerçek anlamda kutsal bir yoldur; barış yolunun kendisi. Ama bu yolu genişletecek, bu yolun menzile varmasını sağlayacak somut, pratik adımlar atılmasını ve herkesin söylediğini eyleyeceği, söylediğinin gereğini yapacağı, bir pratik süreci de birlikte örmemiz, birlikte örgütlememiz gerekiyor. Komisyon 5 Ağustos'tan beri dinlemeler yapıyor; ama artık 1 Ekim'e çok az bir süre kaldı. Bütün bu dinlemeler faslının ya bir alt komisyon eliyle yürütülmesi ya da bu dinlemeleri yaparken komisyonun eş zamanlı olarak bugün sürecin ihtiyacı, olmazsa olmazı olan, sürecin ilerlemesinde kritik önemde olan yasaları da konuşması, tartışması ve bir an önce gündemine alması gerekiyor" diye konuştu.

'SÜRECİN İHTİYAÇLARI KENDİSİNİ DAYATMIŞTIR'

Komisyonun, en temelde sürecin demokratik meşruiyet zeminini açığa çıkardığını aktaran Koçyiğit, "Sürecin toplumsallaşmasına büyük bir katkı sunmuştur ki bundan sonra da sunacaktır. Bu, sürecin sadece Kürtler ile devlet arasında, sadece AKP-DEM Parti-MHP sınırlarında değil; bütün siyasi partilerin içerisinde olduğu, bir bütün Meclis'in içerisinde olduğu, bir bütün Türkiye halkalarının sorunu olduğunu göstermesi açısından da kritik önemdedir. O zaman hızla bunun gereğini de bu komisyonda bulunan her bir milletvekili arkadaşımızın ve her bir siyasi partinin de yapması gerekiyor. Daha fazla zaman kaybetmememiz gerektiği uyarısını bir kez daha yapmak istiyoruz; özellikle de bölgede bu kadar altüst oluş varken ve sürecin ihtiyaçları kendisini dayatmışken" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum, öfke nöbeti geçirmeye devam et

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor

İşverenler şikayet ediyordu! Okullarda yeni dönem
Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü

Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detaylar! Resmen insan avı yapmışlar

4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detay! Resmen insan avı yapmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.