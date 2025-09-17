DEM Parti'den Terörsüz Türkiye İçin Acil Çözüm Çağrısı

Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun çalışmalarına ilişkin, "Komisyonun eş zamanlı olarak bugün sürecin ihtiyacı, olmazsa olmazı olan, sürecin ilerlemesinde kritik önemde olan yasaları da konuşması, tartışması ve bir an önce gündemine alması gerekiyor" dedi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına ilişkin, "Bir ciddiyete ihtiyacımız var. Somut adımların atılmasına ihtiyacımız var. İyi niyet beyanları önemlidir, anlamlıdır. Çıkılan yol çok önemlidir, gerçek anlamda kutsal bir yoldur; barış yolunun kendisi. Ama bu yolu genişletecek, bu yolun menzile varmasını sağlayacak somut, pratik adımlar atılmasını ve herkesin söylediğini eyleyeceği, söylediğinin gereğini yapacağı, bir pratik süreci de birlikte örmemiz, birlikte örgütlememiz gerekiyor. Komisyon 5 Ağustos'tan beri dinlemeler yapıyor; ama artık 1 Ekim'e çok az bir süre kaldı. Bütün bu dinlemeler faslının ya bir alt komisyon eliyle yürütülmesi ya da bu dinlemeleri yaparken komisyonun eş zamanlı olarak bugün sürecin ihtiyacı, olmazsa olmazı olan, sürecin ilerlemesinde kritik önemde olan yasaları da konuşması, tartışması ve bir an önce gündemine alması gerekiyor" diye konuştu.

'SÜRECİN İHTİYAÇLARI KENDİSİNİ DAYATMIŞTIR'

Komisyonun, en temelde sürecin demokratik meşruiyet zeminini açığa çıkardığını aktaran Koçyiğit, "Sürecin toplumsallaşmasına büyük bir katkı sunmuştur ki bundan sonra da sunacaktır. Bu, sürecin sadece Kürtler ile devlet arasında, sadece AKP-DEM Parti-MHP sınırlarında değil; bütün siyasi partilerin içerisinde olduğu, bir bütün Meclis'in içerisinde olduğu, bir bütün Türkiye halkalarının sorunu olduğunu göstermesi açısından da kritik önemdedir. O zaman hızla bunun gereğini de bu komisyonda bulunan her bir milletvekili arkadaşımızın ve her bir siyasi partinin de yapması gerekiyor. Daha fazla zaman kaybetmememiz gerektiği uyarısını bir kez daha yapmak istiyoruz; özellikle de bölgede bu kadar altüst oluş varken ve sürecin ihtiyaçları kendisini dayatmışken" dedi.