DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne değinerek, bu durumun "kamusal mesele" olduğunu söyledi.

Koparan'ın "intihara sürüklendiğini" öne süren Akın, "Uzun çaba sarf etmiş, okul öncesi için oraya gitmiş ve gerçekten uzun ve zor koşullarda yaşayarak görevini devam ettirmeye çalışmış." dedi.

Akın, Koparan'ın öğretmenlik sürecinde mobinge uğradığını savunarak, "Aynı zamanda şiddete maruz kalmış. Bu çok açık şekilde raporlarda görülmekte. Kamusal ve toplumsal olarak hak arama mücadelesinde başarılı olamayan çaresiz kalan insanlarımız maalesef yaşamlarına son veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'da hava kirliliğinin çok fazla olduğunu, kenttekilerin "dünyanın en kirli havasını soluduğunu" iddia etti.

Kentteki taş ocaklarının hava kirliliğini daha da artırdığını öne süren Hun, "Peki hava kirliliğini azaltmak gerekirken neden yeni kirlilik kaynaklarına göz yumulmaktadır? Gülpınar köyü eteklerindeki taş ocakları neden köylünün mera alanlarını işgal etmektedir? Neden çıkan tonlarca tozun insan sağlığına etkileri dikkate alınmamaktadır? Hiçbir şirketin karı, hiçbir ihale, hiçbir rant ilişkisi Iğdır halkının sağlığından daha değerli değildir." ifadelerini kullandı.

Hun, kentteki taş ocaklarında "dinamit ile patlama faaliyeti" yapıldığını, bu faaliyetlerin sonlandırılması gerektiğini dile getirdi.