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DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama

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Dün teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan ilk açıklama geldi. Öcalan'ın mesajına yer verilen açıklamada "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadeleri yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Dem Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesine izin vermesinin ardından İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, dün sabah saatlerinde İmralı Adası'na gitmiş ve saatler süren bir görüşme gerçekleşmişti.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Görüşmenin içeriğine dair resmi açıklama ise bugün geldi. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan tarafından yapılan açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajına yer verildi.

"KENDİSİNİN SAĞLIĞI İYİ, MORALİ OLDUKÇA YÜKSEKTİ"

Dem Parti'den yapılan açıklama şu şekilde; "İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir.Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

"DEVİR TÜRKİYE VE BÖLGE İÇİN KARDEŞLİK DEVRİDİR"

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini açıklamıştı. Bakan Tunç, İmralı'ya gidecek heyette DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağını da belirtmişti. Önder, "Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak. Haber bekliyoruz. Henüz bize tarihle ilgili bir bilgi gelmedi. Yüksek ihtimalle Mudanya'dan gideriz" demişti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Bunlar insanı kanser eder..Bizim kardesligimiz zaten güçlü..Siz edepli olun vatan için de vatan planları yapmayın yeterki..

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Haber YorumlarıAdem Sakar:

Türk Kürt kardeştir hain plan yapan KALLEŞTİR

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Haber YorumlarıOssa Aydın:

zaten kardeş ama bunu siyasetinize malzeme yapmayın nemalanmayın

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Haber YorumlarıTemel Temel:

Bunların kalleşliği hiç bir zaman bitmez. tarih tekerrürden ibarettir. dikkatli olunmalı

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Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Hadi bakalım hayırlısı insallah

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Haber YorumlarıSedef Gün:

Bir sürü kardeşim kadar sevdiğim kürt dostum var. Biz zaten kardeşiz. Siz gölge etmeyin siyaset yapmak için bu kardeşliği yokmuş gibi göstermeyin yeter!….

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Öcalana birşey diyecem de bu sefer ona laf ettik diye hapse girmek istemiyorum

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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Öcalan Orta doğunun politilogudur onsuz orta doğuya barış gelmez akan kan durmaz Küfredenler duygularına yenik kişilerdir Kimki ortadoğudaki kanın akmasını istemiyorsa kendi iyiliği için sürece en azından nötr yaklaşmalıdır..

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Haber YorumlarıSalih van:

İnşallah artık yeter . Bir çözüm olsun ...

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Haber Yorumlarıosman baglar:

kardeş kavgası bitsin artık

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