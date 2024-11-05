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Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen haftalarda PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısını yineleyerek "Sözümün arkasındayım" demesine DEM Parti kanadından yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli, biz senin uzattığın eli tuttuk ama ortağın uzattığın eli kayyım atayarak baltaladı" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz haftalardan PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırarak "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup toplantısında da çağrısını yineleyerek "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım" dedi.

DEM PARTİ'DEN YANIT GELDİ

Bahçeli'nin bu çıkışının yankıları sürerken gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından ilk açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli bize uzattığın eli biz tuttuk ama diğer elini ortağın parçaladı. Bize uzattığın elde sorun yok, diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, kayyum anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun önce tecriti kaldır. Madem çözüm istiyorsun hukuku uygula" ifadelerine yer verdi.

"KÜRTLERİN İRADESİNE KAYYUM ATIYORSUNUZ"

Açıklamasının devamında "Sayın Bahçeli, sayın Erdoğan Kürtler ne yapsın? Meclis'teki bütün partilere soruyorum; Kürtler artık ne yapsın? Öcalan'ı İmralı'da DEM Parti'yi Meclis'te tecrit ederek barış sağlanamaz" diyen Bakırhan, "Erdoğan geçen hafta 'Sorunun muhatabı Kürt kardeşlerimdir' dedi. Kürtlerin iradesine kayyum atıyorsunuz. Müzakereden kaçıyorlar. Çünkü müzakere kimin çözümden yana olduğunu gösterir. Müzakere yaparlarsa gerçeklikleri ortaya çıkar. Biz her zaman olduğu gibi bugün de çözüme hazırız. Bizim elimizde barış güvercinleri sizin bir elinizde kayyum bir elinizde zulüm var" şeklinde konuştu.

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıTuran KURT:

Bir bunağın Türk Milleti adına verdiği sözün hükmü yoktur

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Haber YorumlarıMuG:

O kayyumlar sizin ne kadar samimi oldugunuzu kanitlamak icin atanmistir.. Belediyenin bir hatasi yoksa korkmayada gerek yok... Iyiliginizin teyyidi olarak algilayin.... Belediyelar hatali ise KAYYUM'U ATAYANA TESEKKUR EDERIZ....

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Haber Yorumlarıdehide:

Bunların hepsi Reisin terörü bitirme taktiği. İzleyin ve görün bunlarla barış yapar mı sanıyorsunuz Reisi

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

bilincli kayyum atıyorlar chp li belediyelerede atamak icin bu bie 2si meclise cıkartmak icin bu kayyumlar bekleyin görrün danışıklı döğüş bahceli piyon

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Haber YorumlarıAristo:

Doğruya doğru atasözünü hatırlamalıyız bazen

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Haber YorumlarıNail Deniz:

PKK ile ilişkinizi kesin insan gibi siyaset yapın bu son uyarı PKK kökü kazınacak herkes ayağını denk alacak köprüden önce son çıkış devlet uyumaz uyur numarası yapar günü gelince gereken ne ise yapılır ????

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Haber Yorumlarıcorci:

bu ülkenin böyle bir gündemle kaybedecek vakti yoktur. Bir an evvel ekonomiye odaklanın

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Haber YorumlarıPrincesse Diana:

Yilarca soz hakimiz yok dediniz , erdogan buyrun meclisde cozun dedi yilarca kurt sorubu dediniz buyrun kurtce yayin yasaklari kalkdi yilardir toplumunuzu manipule ediyorsunuz elinde guvercin degil teror kirliligi var senin guvercin size konar mi lan

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Haber YorumlarıMustafa Toklu:

Bahçeliye kızıyorlar. Apo mecliste PKK nın bittiğini söyliyecek bahçeli apodan pkknın bittiğini yok olduğunu söyletecek. Olay bu . PKK bitti. İşinize gelsin yada gelmesin pkk BİTTİ

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Haber YorumlarıErdem Sen:

rahmetli muhsin yazicioglunun dedigi gibi..bir saniyesine bile hukmedemedigimiz şu dunyada firildak olmaya deymez..

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