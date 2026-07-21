Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede çerçeve yasanın kapsayıcı olması, Kürt meselesinin demokratik çözümü ve Abdullah Öcalan'ın statüsü gibi konuları dile getirdi. Barış ve demokratik toplum sürecinde tüm siyasi partilerin katkısının önemine dikkat çekildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Dem Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Numan Kurtulmuş'la yaptığımız görüşmede, yasanın bir kök yasa niteliğine sahip olması ve Kürt meselesinin demokratik çözümü ile Türkiye'nin demokratikleşmesine zemin hazırlayacak nitelikte olması gerektiğini dile getirdik. Çerçeve yasada Abdullah Öcalan'ın statüsü ile özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik. Çerçeve yasanın kapsayıcı karakteriyle, Kürt meselesinin çözümünü çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek katkıyı sağlaması gerektiğini vurguladık. Geçmişin tekrarlarını ve ezberlerini yeniden üretebilecek bir düzenlemenin bu sürece cevap olamayacağına dikkat çektik. Barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır. Barış ve demokratik toplum sürecinin 86 milyonun çıkarlarını gözetecek ve herkesin onurunu koruyacak şekilde ilerlemesi hususundaki hassasiyetimizi belirtik. Yasayla ilgili tüm siyasi partilerin katkısının alınmasının hayati önemde olduğunu vurguladık" denildi.

Kürt meselesinin demokratik çözümünün partiler üstü bir konu olduğu belirtilerek, "Kürt meselesinde demokratik çözüme doğru yürürken çerçeve yasanın hazırlanma yönteminin kapsayıcı olması ve yasanın uygulanması sürecinde kurulacak mekanizmalarla barışın toplumsallaşmasına katkı sunulacağını vurguladık. Çerçeve yasayla birlikte demokratik entegrasyona zemin hazırlanması ve herkes için demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri arttıracak bir siyasal iklim ve hukuki zemin üretmesi en büyük temennimiz ve talebimizdir. Barış ve demokratik toplum sürecini başarıya ulaştırma hususundaki kararlılığımızı yineliyoruz. Sayın Kurtulmuş'un ziyaretinden ve çabalarından duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar

"Kardeşimi kavurma yaptılar"
Türkiye birincisi Şanlıurfa'dan! İşte okumak istediği bölüm

Türkiye birincisi Şanlıurfa'dan! İşte okumak istediği bölüm
Nuri Şahin'den büyük kıyak! Fenerbahçe'ye transfer yapıyor

Nuri Şahin'den büyük kıyak! Fenerbahçe'ye transfer yapıyor
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı

Arkadan yaklaştı, kadına dehşeti yaşatıp kaçtı
Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor

Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım

Ev hapsiyle tahliye edilen ünlü şarkıcı günah çıkarttı