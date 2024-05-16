DEM Parti'den Kobani Davası'na sert tepki: Cezalar bizleri yıldıramaz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ), Kobani Davası'nda verilen cezalara sert tepki gösterdi. DEM Parti, "Rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak" ifadelerini kullandı.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı Kobani Davası'nda karar duruşması Sincan Cezaevi'nde yapıldı. Mahkeme başkanı, 130 sayfalık kararın özetini okuyacağını belirtti. Karar okunmaya başlayınca, avukatlar sıralara vurarak, alkış ve sloganlarla kararı protesto etti. Mahkeme, çok sayıda siyasetçiye ağır hapis cezaları verdi.

DEM Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlerle kararlara tepki gösterdi:

"Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak!"