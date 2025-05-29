DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'te dün yapılan AK Parti- Dem Parti zirvesi sonrasında beklenen adım bugün atıldı. AK Parti, 30 maddelik infaz düzenlemesini Meclis başkanlığına sundu.

"BU SEFER DAĞ FARE BİLE DOĞURAMADI"

TBMM'ye sunulan düzenlemeye ilişkin ilk tepki ise DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den geldi. Katıldığı canlı yayında düzenlemeye tepki gösteren Temelli "Evet, hani meşhur bir söz vardır ya 'Dağ fare doğurdu' diye. Bu sefer dağ fare bile doğuramadı. Bu yargı paketi toplumun beklentilerine ya da diğer konulardaki gelişmelere uygun bir şekilde karşımıza gelmedi maalesef.

"BUNA TEK KELİMEYLE OLMADI DİYORUZ"

Anlatılan şeylerin hiçbiri şu anki acil olarak beklentileri karşılayacak nitelikte değil. Olmadı yani. Bu kadar üzerinde konuşulan bir paket sonuçta böyle geliyorsa karşımıza, buna tek kelimeyle 'olmadı' diyoruz. Keşke dağ fare doğurmuş olsaydı, derdik ki: 'Ya, bir fare var en azından.' Hani başlamak için bir umut. Yok öyle bir şey. Burada anlaşılan şu ki, iktidarın risk olarak gördüğü şeyler, öyle riskler ki adım atmalarına engel oluyor.

"DEFALARCA DİLE GETİRMEMİZE RAĞMEN ADIM ATMADILAR"

Şimdi sorduğumuzda bize söyledikleri şu oluyor: Diyorlar ki, 'Toplumda bir cezasızlık anlayışı var. Toplumda kadın cinayetleri, kadınlara tecavüz, çocuk tacizi, çocuklara karşı şiddet, onların katledilmesi, ya da bugün toplumda uyuşturucu meselesi çok yaygın ve bunlarla mücadele ederken şimdi böyle bir infaz düzenlemesiyle insanların hapishaneden çıkması toplumda infial yaratır.' Peki. Eğer bu konularda gerçekten böyle bir duygu hâli varsa, Ceza Kanunu ve çeşitli düzenlemelerle aslında bu tür istisna hâllerini koruyarak yine de bir infaz düzenlemesi yapılabilirdi. Bunu defalarca dile getirmemize rağmen bu konuda adım atmadılar. Bunları bir risk olarak ortaya sürdüler."