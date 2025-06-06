DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
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DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü aradı. Görüşmede bir daha benzer acıların yaşanmaması için bayramın barış ve kardeşliğe vesile olması temennisi iletildi.

Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü aradı. Görüşmede Bakırhan, anne Bülbül'ün bayramını tebrik etti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Kurban Bayramı vesilesiyle siyasi parti liderlerini, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak bayramlarını kutladı. Hatimoğulları, Türkiye'deki siyasi parti liderlerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sol Parti temsilcileri ve bileşen partilerimizin eş genel başkanlarını aradı. Hatimoğulları ayrıca Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz'ın ailelerini de arayarak bayramlarını kutladı.

EŞ GENEL BAŞKANLARIN BAYRAMLARI KUTLANDI

Bakırhan ise KDP lideri Mesut Barzani, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bileşen partilerimizin eş genel başkanlarını arayarak bayramlarını kutladı. Bakırhan, Bafil Talabani, Neçirvan Barzani ve Kubat Talabani'yi de arayarak bayramlarını kutlayacak. Bakırhan ayrıca Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Gezi Ailelerinden Berkin Elvan'ın ailesini ve Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü arayarak bayramlarını kutladı.

Görüşmelerde bayramın barış, kardeşlik, hukuk ve adaletin tesis edildiği bir Türkiye'nin oluşturulmasına vesile olması temennisi paylaşıldı. Özellikle yakınlarını kaybeden ailelerle yapılan görüşmede, bir daha benzer acıların yaşanmaması için bayramın barış ve kardeşliğe vesile olması temennisini iletilirken, aileler de aynı temenniyi paylaştı."

EREN BÜLBÜL NEDEN ÖLDÜ?

11 Ağustos 2017 yılında Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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