DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında DEM Parti'yi Halep ve SDG üzerinden hedef alarak "Türkiye'yi uyarıyoruz" çıkışının "sorunlu bir dil" olduğunu söyledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise Halep'te "sessiz bir soykırım provası" yapıldığını savunup "Asla sessiz kalmayacağız" diyerek Bahçeli'ye yanıt verdi
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin Halep'teki gelişmelerle ilgili açıklamalarını 'YPG'yi aklama ve arkalama niyeti' olarak değerlendirdi.
- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halep'te 'sessiz bir soykırım provası' yapıldığını savundu.
- Tuncer Bakırhan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Kürtleri temsil etmesi gerektiğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısında Halep ve SDG üzerinden Dem Parti'yi hedef alan sözlerine, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan yanıt geldi. Bakırhan, partisinin grup toplantısında Halep'te yaşananlara ilişkin "sessiz bir soykırım provası" ifadesini kullanarak "Asla sessiz kalmayacağız" dedi.
BAHÇELİ: DEM PARTİ'NİN DİLİ SORUNLU
Bahçeli, Halep'teki gelişmeler üzerinden DEM Parti'nin açıklamalarına tepki göstererek, "DEM Parti yetkililerinin ' Türkiye'yi uyarıyoruz' diye başlayan söz ve açıklamaları YPG'yi aklama ve arkalama niyetleri çok üzücü ve sorunlu bir dildir" ifadelerini kullandı.
BAKIRHAN: BİZE SESSİZ KALIN DİYORLAR, ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise grup konuşmasında Halep gündemine geniş yer ayırdı. "Son 10 gündür gözümüz Halep'teydi" diyen Bakırhan, bölgede "sessiz bir soykırım provası" yapıldığını savunarak, "Bize sessiz kalın diyorlar, asla sessiz kalmayacağız. Bu zulmü onaylamayacağız" ifadelerini kullandı.
"ŞEYH MAKSUT VE EŞREFİYE" VURGUSU
Bakırhan, konuşmasında Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerine dair değerlendirmelerde bulunarak, bu mahallelerin sakinlerine "terörist" denilmesi üzerinden "algı oluşturulduğunu" öne sürdü. "Biz bu zihniyeti tanıyoruz" diyen Bakırhan, "Kobani'de vahşeti dayatan o karanlığı biz çok iyi biliyoruz" sözleriyle devam etti.
SAVUNMA BAKANI'NA SERT TEPKİ
Bakırhan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e yönelik de sert ifadeler kullandı. "Bunu kabul etmiyoruz. Bu Savunma Bakanı Türkiye'nin Bakanı'dır. Bizleri, Kürtleri de temsil ediyor" diyen Bakırhan, "Mesele Kürt olunca niye celalleniyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.