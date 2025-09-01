DEM Parti Başkanı Hatimoğulları: Öcalan ile Acil Görüşme Gerekiyor

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "İyi niyet gösterisi önemlidir. Ancak sözle ilerlemesi mümkün değil. Komisyon, Öcalan ile acil görüşmelidir" dedi.

Demokratik Kurumlar Platformu, DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da katılımıyla Artuklu ilçesindeki Karayolları Parkı'nda, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla program düzenledi. Hatimoğulları, "İyi niyet gösterisi önemlidir. Ancak sözle ilerlemesi mümkün değil. Komisyon, Öcalan ile acil görüşmelidir" diye konuştu.