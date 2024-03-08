Dem Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Çamlıdere adayı Mekke Koç kimdir?

DEM PARTİ ANKARA ÇAMLIDERE ADAYI MEKKE KOÇ KİMDİR?

Mekke Koç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Çamlıdere Belediye EşBaşkan adayıdır. Mekke Koç işçidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz