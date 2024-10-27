DEM Parti, AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek mi? Eş Genel Başkan Bakırhan'dan açıklama var

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) Ankara'da düzenlediği kongresinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, amcası terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin detaylarının sorulması üzerine Bakırhan, şöyle konuştu; "Detay bizde yok, görüşmeyi devlet zaten izliyor. Ömer Öcalan'ın aktardıklarıyla yetiniyoruz. Ben önemsiyorum önemlidir. Öcalan'da bu meselenin diyalog ve müzakere ile çözülmesi gerektiğini dile getirmiş bu sadece sözle olmuyor, hukuki ve siyasi zeminin oluşturulması gerekiyor. Bu da bizim elimizde olan bir şey değil. İktidarın ne yapacağını merak ediyoruz.

"KÜRT MESELESİ DEMOKRATİK YOLLARLA ÇÖZÜLÜR"

Hukuki ve siyasi zemin oluşursa eminim bu yüzyıllık çözülmeyen memleketin bütün sorunlarına sebebiyet veren Kürt meselesi demokratik yollarla çözülür. Aksi halde sadece sözde kalan ve bu meseleyi araçsallaştıran bir anlayış memlekete yazık eder. Biz DEM Parti olarak meselenin diyalog ve müzakere ile çözülmesi için Meclis zemininde üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yapacağımızı belirtmiştik... Bir arkadaşımız söyledi, 'Kürt barışı cepte hazır, Türkiye ne diyor, hükümet iktidar ne diyor' ona bakmak lazım."

"KÜRT'ÜN MUTLU OLMADIĞI BİR ÜLKEDE KİMSE MUTLU OLMAZ"

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ziya Gökalp Sempozyumu'nda, "Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa, Türk değildir; Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa, Kürt değildir" sözlerini, "Kürt'ün dövüldüğü, gülmediği, Kürt'ün mutlu olmadığı bir ülkede kimse mutlu olmaz. Katılıyorum bence artık Türklerin ve Kürtlerin diğer halkların ve inançların birbirini sevdiği hakkına, hukukuna riayet ettiği birlikte yaşamı esas alan bir anlayuış egemen olur. Sözler olumlu, önemli sözler ediliyor bu tartışmalarda birçok aktör tarafından, sözü aşacak bir noktaya gelmemiz gerekiyor çünkü ülkenin acilen sözü aşan pratik adımlara ihtiyaç var'' diye değerlendirdi.

AK PARTİ VE MHP'Yİ ZİYARET EDECEKLER Mİ?

''DEM Parti'nin AK Parti ve MHP'yi Genel Başkanlar düzeyinde ziyaret edeceklerine'' ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Tuncer Bakırhan, "Kurullarımız önümüzdeki günlerde tekrar toplanacak, orada yol haritamız belirlenecek. Bu konuya ilişkin de orada bir tartışma yürütülür mü bilmem ama kurullarımız karar verir buna" dedi.