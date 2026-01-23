DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" akımı başlatan DEM Partililere ünlü oyuncu Belçim Bilgin'den de destek geldi.
- DEM Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak 'saç örme' eylemi başlattı.
- DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, saçlarını ördüğü bir video paylaşarak eyleme katıldı.
- Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, saçlarını ördüğü bir video paylaşarak saç örme eylemine destek verdi.
Dem Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.
BELÇİM BELGİN DE VİDEO PAYLAŞTI
Sosyal medyada olayın yankıları sürerken bir dönem Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilikle gündeme gelen ünlü oyuncu Belçim Bilgin de saçları ördüğü videoyu paylaşarak akıma destek verdi.