DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı
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DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı
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DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Kürtçe bela okudu. Çubuk'un sözlerini tercüme eden TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'a İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez sert tepki gösterdi. Ayağa kalkan Çömez, "Siz tercüman değilsiniz. Siz Meclis Başkanvekilisiniz." dedi.

TBMM Genel Kurulu bir kez daha gergin anlara sahne oldu. Meclis kürsüsünde konuşan DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, sözlerinin sonunda Kürtçe bela okudu. Çubuk'un Kürtçe belası milletvekillerinin tepkisini çekti.

DEM'Lİ ÇUBUK'UN KÜRTÇE BELASINA İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ'DEN SERT TEPKİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Bela okunmasını reddediyoruz. Bizim anlamadığımız bir dille bu ifadenin kullanılması kabul edilemez." dedi. Çömez daha sonra tepkisini Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'a yöneltti.

"SİZ TERCÜMAN DEĞİL, MECLİS BAŞKANVEKİLİSİNİZ"

Buldan'ın Çubuk'un sözlerini tercüme etmesine sinirlenen Çömez ayağa kalkarak yüksek sesle konuştu. Çömez, Buldan'a, "Siz tercüme ettiniz. Sizin sorumluluğunuz değil. Siz tercüman değilsiniz. Siz Meclis Başkanvekilisiniz. Sizin vazifeniz hatibin konuşmasını tercüme etmek değil." dedi. Birleşime ara verilirken, DEM Partili Çubuk daha sonra sözlerinin kastını aştığını belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıD:

İngilizce konuşsaydı kimse tepki verirmiydi acaba.

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Haber YorumlarıMurat saritas:

çö-mezzzzzzz İngiliz yaması

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Haber Yorumları86f8jxgmxv:

zorunamı gitti çöezzzzzzzzzz

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Haber YorumlarıMahmut Şahin:

ya Allah aşkına ne bu saçmalığa bu kadar tolerans tanınıyor TBMM tek dil var oda Türkçe dir. Bunu kabullenmeye nler oraya girmesin defolup gitsin bu ülkede.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Sevgili Editor, yorumunu yayinla yoksa ciceklerim kurur

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