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DEM Grup Başkanvekili Koçyiğit: Başak Demirtaş, en güçlü adaylarımızdan biridir

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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin aday adayı olduğunu ve en güçlü adaylardan biri olduğunu belirtti. Adayların duyurulması için çalışmalar devam ediyor.

DEM Grup Başkanvekili Koçyiğit: " Başak Demirtaş, en güçlü adaylarımızdan biridir"

ANKARA - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, " Başak Demirtaş, DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir" dedi.

Koçyiğit, Başak Demirtaş'ın İstanbul Belediye Başkanlığı aday adaylığına ilişkin soruya, "Başak Demirtaş, DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir. Mayıs kampanyamızı da birlikte yürüttüğümüz yol arkadaşımızdır. Aday çıkartacağımız illere ilişkin komisyon çalışmaları devam ediyor. 3 Şubat'ta Merkez Yürütme Kurulunun toplantısının ardından en geç 5 Şubat'ta adayları duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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