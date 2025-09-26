Haberler

Değişimi gözlerden kaçmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Değişimi gözlerden kaçmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu, "bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs" ile "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddialarıyla bugün hakim karşısına çıktı. Bir hayli zayıfladığı gözlenen İmamoğlu'nun eski kilolu günlerinden eser kalmadığı görüldü.

192 gündür tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'de düzenlediği 'Turpun Büyüğü' başlıklı basın toplantısı nedeniyle açılan davada bugün hakim karşısına çıktı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu sunumunda yaptığı açıklamalar nedeniyle "bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs" ile "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddialarıyla yargılanan İmamoğlu'nun mahkeme salonundan servis edilen görüntülerinde bir hayli zayıfladığı görüldü. İmamoğlu'nun son halini görenler "Çok kilo vermiş" demekten kendini alamadı.

İşte İmamoğlu'nun son hali;

Değişimi gözlerden kaçmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı! Valilik açıklamasında kahreden detay

Kahreden detay! Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

Görüşme dünyada yankılandı! Yunan gazetesi bakın ne yazdı
Çin, İsrail'e karşı harekete geçti

Çin, İsrail'e karşı harekete geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıDiyojen Öz:

PİSİ PİSİNE YATIYOR. Giden ömürden gidiyor

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Ne güzel işte Obezite olmaktan kurtulmuş .

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcemalettin acar :

siyasi hırs ve intikam

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfatih çelik:

Eskiden tatillerden gelemiyordu istanbula şimdi içeride zayıflamış yemekleri çok beğenmemiştir paşam

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekolojixx a:

Ditatörlerin diplamasını kıskanıp gasp etmesi sonucu üzülmüştür ,Tayyonun yatacak yeri yok her vatandaşın hatta Bilinçsiz destekleyen Yobazların bile hakkı var Kul hakkından cehennemde yanmalı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı

Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti

Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
'Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?' diye soruldu, verdiği yanıt Putin'i çıldırtır

"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" sorusuna olay yanıt
Maç sırasında beton duvara çarpan 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Maç sırasında duvara çarpan 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.