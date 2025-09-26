Değişimi gözlerden kaçmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

192 gündür tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'de düzenlediği 'Turpun Büyüğü' başlıklı basın toplantısı nedeniyle açılan davada bugün hakim karşısına çıktı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu sunumunda yaptığı açıklamalar nedeniyle "bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs" ile "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddialarıyla yargılanan İmamoğlu'nun mahkeme salonundan servis edilen görüntülerinde bir hayli zayıfladığı görüldü. İmamoğlu'nun son halini görenler "Çok kilo vermiş" demekten kendini alamadı.

İşte İmamoğlu'nun son hali;